يوفنتوس يخطط لبيع ديبالا بمبلغ خرافي

قالت وسائل إعلام إيطالية إن بطل الدوي الإيطالي للأعوام الستة الأخيرة، يوفنتوس، يخطط للبيع نجو خط الهجوم، الأرجنتيني باولو ديبالا، بمبلغ خرافي، على غرار النجم الفرنسي بأول بوغبا.

وسائل الإعلام، رفض النادي عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي يقضي بضم ديبالا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني وفوقه نجم خط الوسط، الأرميني ماختيريان، وطلبت مقابل بيد ديبالا منفردًا مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني.

وربطت تقارير صحفية عديدة النجم الأرجنتيني مؤخرًا بالرحيل عن جدران السيدة العجوز، بسبب تراجع دوره في تشكيلة البيانكونيري، وخلافاته مع المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وذكرت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يخططان لضم النجم الأرجنتيني، لكن يوفنتوس لم يحدد وجهة اللاعب ولا أي تلميح لإمكانية بيعه لناد معين.