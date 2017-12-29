أسينسيو يحسم مصيره مع ريال مدريد

حسم اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، مستقبله مع الفريق الملكي، بعد التقارير التي أشارت مؤخرًا لإمكانية رحيله عن صفوفه.

وقال أسينسيو في تصريحات نقلتها صحيفة صن الإنجليزية "من الصعب على المدرب إدارة فريق جيد كالذي لدينا، ولكن زيدان يعرف دائمًا أنه يمكنه الاعتماد علي".

وأضاف "أعمل بجدية كل يوم لكسب المزيد من الدقائق، ولكن أدرك أين أتواجد، فأنا في أفضل نادٍ في العالم، أنا سعيد هنا في ريال مدريد".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى إمكانية تخلي ريال مدريد عن أسينسيو في حال قام فريق العاصمة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وشارك ماركو أسينسيو حتى الآن مع ريال مدريد في 24 مباراة، علمًا بأنه شارك الموسم الماضي في 38 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق.