برشلونة يحدد موعدا لإنهاء صفقة كوتينيو

بدأ برشلونة في تكثيف جهوده، لضم البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول، في فترة الانتقالات الشتوية.

وتقول صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن وكلاء أعمال اللاعب، سيسافرون إلى أوروبا، لعقد اجتماع حاسم، من أجل تقرير مستقبل كوتينيو، في الثالث من كانون الثاني/يناير القادم.

وأوضحت أن برشلونة، سيعمل على إنهاء الصفقة، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لافتةً إلى أن العرض النهائي للبارسا، سيكون 140 مليون يورو، على أقساط، وذلك بعد أن فتح النادي الكاتالوني، باب المفاوضات مع ليفربول، مؤخرًا، وكانت المؤشرات الأولية إيجابية.

وتضيف الصحيفة، أن برشلونة يريد أن يكون كل شيء واضحًا، منذ بداية المفاوضات، وفي حال لم يكن ليفربول يرغب بذلك، فسيبحث البارسا البدائل الأخرى.

وذكرت "سبورت" أن كل شيء في برشلونة يدعو للتفاؤل، حيث أن الإدارة الفنية والتنفيذية، بدأت العمل بشكل جدي، من أجل إتمام الصفقة، برغم أن كوتينيو لن يستطيع المشاركة مع الفريق، في دوري أبطال أوروبا، خلال النصف الثاني من الموسم، نظرًا لسابق مشاركته مع ليفربول في نفس النسخة.