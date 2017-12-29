جماهير ريال مدريد ترغب بضم هذا اللاعب!

تفضل جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، نجمًا آخر على البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يتعلق بصفقات الملكي خلال الصيف المقبل.

واحتل هاري كين نجم هجوم توتنهام هوتسبير الإنجليزي المركز الأول، في رغبات جمهور ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت النجم الإنجليزي الأنظار بتألقه في عام 2017، حيث أنهاه كهداف للعالم برصيد 56 هدفا متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ما دفع تقارير صحفية لربطه بالانتقال لأكبر أندية أوروبا وأبرزها ريال مدريد.

وفي استفتاء لصحيفة "ماركا" الإسبانية وشارك فيه أكثر من 100 ألف مشجع احتل هاري كين المركز الأول بعد أن حصل على 34% من الأصوات، بينما جاء البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق في المركز الثاني بنسبة 24% يليه زميله الموهبة الفرنسية كيليان مبابي في المركز الثالث بـ14%.

وجاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في المركز الرابع بنسبة 9%، ثم إيدين هازارد نجم تشيلسي في المركز الخامس بنسبة 8%، فيما تشارك ماورو ايكاردي نجم إنتر ميلان وباولو ديبالا نجم يوفنتوس المركز السادس والأخير بنسبة 6%.

من ناحية أخرى وبالنسبة للمناطق التي يحتاج فيها ريال مدريد لتدعيمات احتل خط الهجوم المركز الأول بنسبة 88% من الأصوات، يليه مركز حراسة المرمى بنسبة 6%، ثم الدفاع 4%، وخط الوسط 2%.

وعانى ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي خاصة في بطولة الدوري الاسباني حيث يحتل الميرينغي حاليا المركز الرابع في ترتيب الليغا وتعرض مؤخرا لهزيمة مهينة على أرضه أمام المتصدر وغريمه برشلونة بثلاثية نظيفة.