مانشستر يونايتد يغري ديبالا بعرض ضخم

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقدم بأول عرض رسمي لضم باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويعاني الأرجنتيني من تراجع دوره مع اليوفي هذا الموسم، وهو ما جعل تقارير تربطه بالرحيل عن البيانكونيري، في ظل شائعات عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة"مترو"، فإن اليونايتد قد بدأ محاولاته مع إدارة السيدة العجوز للحصول على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من خلال تقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى لاعب الوسط هنريك مخيتريان ضمن الصفقة.

من ناحية أخرى قالت صحيفة "ذا صن"، إن ادارة يوفنتوس رفضت عرض اليونايتد الأول لديبالا، حيث لا يريد عملاق تورينو إدراج مخيتريان في الصفقة، ويفضل الحصول بدلا من ذلك على مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر ذلك صدمة كبيرة للأرميني مخيتريان، الذي أصبح خارج حسابات المدرب جوزيه مورينيو، وفي حال عدم رحيله عن ملعب أولد ترافورد في كانون الثاني/يناير، فإن إدارة اليونايتد ستنتظر حتى الصيف المقبل لبيع البالغ من العمر 28 عاما بمبلغ مناسب.