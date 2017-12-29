  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يغري ديبالا بعرض ضخم

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 08:50

مانشستر يونايتد يغري ديبالا بعرض ضخم
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقدم بأول عرض رسمي لضم باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويعاني الأرجنتيني من تراجع دوره مع اليوفي هذا الموسم، وهو ما جعل تقارير تربطه بالرحيل عن البيانكونيري، في ظل شائعات عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة"مترو"، فإن اليونايتد قد بدأ محاولاته مع إدارة السيدة العجوز للحصول على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما من خلال تقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى لاعب الوسط هنريك مخيتريان ضمن الصفقة.

من ناحية أخرى قالت صحيفة "ذا صن"، إن ادارة يوفنتوس رفضت عرض اليونايتد الأول لديبالا، حيث لا يريد عملاق تورينو إدراج مخيتريان في الصفقة، ويفضل الحصول بدلا من ذلك على مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر ذلك صدمة كبيرة للأرميني مخيتريان، الذي أصبح خارج حسابات المدرب جوزيه مورينيو، وفي حال عدم رحيله عن ملعب أولد ترافورد في كانون الثاني/يناير، فإن إدارة اليونايتد ستنتظر حتى الصيف المقبل لبيع البالغ من العمر 28 عاما بمبلغ مناسب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باولو ديبالا
#مانشستر يونايتد
#هنريك مخيتريان
#يوفنتوس

تعليقات

مواد متعلقة

جماهير ريال مدريد ترغب بضم هذا اللاعب!
جماهير ريال مدريد ترغب بضم هذا اللاعب!

2017-12-29

هازارد يرفض تجديد عقده مع تشيلسي
هازارد يرفض تجديد عقده مع تشيلسي

2017-12-29

موغوروزا تسعى للعودة إلى قمة التصنيف العالمي
موغوروزا تسعى للعودة إلى قمة التصنيف العالمي

2017-12-29

الأكثر قراءة

العريش: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

العريش: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

2017-12-28
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

2017-12-28
نتنياهو في

نتنياهو في "تكريم العار": الرأي العام العربي يتغير لصالح إسرائيل

2017-12-28
محاكمة التميمي: الاحتلال يفرق تظاهرة أمام محكمة

محاكمة التميمي: الاحتلال يفرق تظاهرة أمام محكمة "عوفر" العسكرية

2017-12-28
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

2017-12-28