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موغوروزا تسعى للعودة إلى قمة التصنيف العالمي

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 08:59

موغوروزا تسعى للعودة إلى قمة التصنيف العالمي
الإسبانية غاربيني موجوروزا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قالت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة الثانية عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، إنها تسعى للعودة إلى قمة التصنيف العالمي، وستحاول تحقيق هذا من خلال مشاركتها في بطولة برسيبن، التي تستهل بها الموسم وتبدأ في 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي تصريحات نقلها مكتبها الإعلامي، قالت موغوروزا إنها تتطلع لاستعادة صدارة التصنيف العالمي "رغم صعوبة الأمر"، وتطمح أيضا لتثبت نفسها كواحدة من أفضل لاعبات التنس و"تحاول أن تكون دائما بين أوائل المصنفات".

وتشارك موغوروزا في البطولة وهي تبتعد بـ40 نقطة عن الرومانية سيمونا هاليب، صاحبة صدارة التصنيف الذي قد تستعيده اللاعبة الإسبانية إذا فازت في بريسبن، وخسرت الرومانية في بطولة شينزين.

كما يمكن لموغوروزا العودة لقمة التصنيف إذا بلغت نهائي بريسبن، وخسرت هاليب قبل نصف نهائي شينزين.

وبعد هاتين البطولتين، تعتزم اللاعبتان المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بموسم 2018.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غاربيني موغوروزا
#تنس
#تصنيف
#بطولة برسيبن

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