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هازارد يرفض تجديد عقده مع تشيلسي

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 14:30

هازارد يرفض تجديد عقده مع تشيلسي
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

لم يوافق النجم البلجيكي إيدين هازارد حتى الآن على تجديد عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي رغم أن البلوز قدموا عرضا جديدا له بالتجديد حتى عام 2020.

ووفقا لوالده تييري فإن صانع الألعاب، يرفض التوقيع مرة أخرى مع الفريق الأزرق، لأنه يريد أن يترك الباب مفتوحا لعرض من جانب العملاق الاسباني ريال مدريد.

وقال تييري هازارد في مقابلة نشرتها صحيفة "لو سوار" البلجيكية اليوم الجمعة إن "إيدين رفض تمديد العقد بسبب اهتمام وعرض محتمل من ريال مدريد".

وعن ما إذا كان نجم فريق غرب لندن قد وقع أي عقود مع فريق المدرب زين الدين زيدان أضاف "في اللحظة التي أتكلم فيها، ليس هناك أي عقد".

وانضم هازارد البالغ من العمر 26 عاما لتشيلسي عام 2012 قادما من ليل الفرنسي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيدين هازارد
#تشيلسي
#ريال مدريد

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