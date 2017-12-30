برشلونة يسعى لإبقاء روبرتو مدى الحياة

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لإبقاء لاعبه الدولي، سيرجي روبرتو، مدى الحياة في الفريق الكاتالوني، كما يرغب اللاعب أيضًا في البقاء ولكن ليس بأي ثمن.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنها علمت من مصادر مقربة من برشلونة، أن اجتماعًا جرى بين إدارة النادي ووكيل أعمال اللاعب قبل أيام، ولكن لم يتم التوصل إلى أي شيء حتى الآن.

وعلى الرغم من العقبات التي تواجه الطرفين، إلا أن برشلونة يرى أن التوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده ليس مستحيلًا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب، قام بتقديم مطالبه للنادي، ردًا على العرض الذي قدمه البارسا مؤخرًا، لكن برشلونة لم يرد على عرض اللاعب حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصوات التي خرجت من الكامب نو، وعلقت على الاجتماع الأخير بين وكيل أعمال اللاعب والنادي قالت "يوجد اختلافات ولكنها ليست مستحيلة، سيكون هناك اتفاق في الأسابيع المقبلة".