بنزيمة يغيب عن مباراة الريال في كأس الملك

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، سيغيب عن المباريات الأولى لفريقه، في العام الجديد، بداعي الإصابة.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية، إن اللاعب الذي تغيب عن مران فريقه، اليوم، سيبتعد عن الميرينغي، لفترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وبذلك، بات من المؤكد غياب بنزيمة، عن مواجهة نومانسيا، في كأس الملك، ومباراة سيلتا فيغو، في الليغا، بعد خضوعه، اليوم، لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي.

وكان المهاجم الفرنسي قد تعرض لحملة كبيرة، من جماهير ريال مدريد، في الفترة الأخيرة، نظرًا لتراجع مستواه، كما ربطته تقارير بالرحيل عن النادي الملكي.