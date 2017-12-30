بوكيتينو يرد على إمكانية رحيل كين إلى ريال مدريد

رد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل مهاجمه الأول، هاري كين عن السبيرز.

وقال بوكيتينو، في تصريحات أمس الجمعة، نقلتها صحيفة ماركا "يمكننا الحديث عن أشياء كثيرة، ولكن في النهاية مجرد مناقشة فقط، من المستحيل وضع سعر لهاري كين، إنه خارج سوق الانتقالات حاليًا".

وأضاف بوكيتينو "هاري كين يُعامل دائما مثل النجم، ولم ولن يتغير أي شيء معه، نحن نثق فيه، لأننا نشعر بقدراتنا، ونستحق الفضل لكل ما حققه".

وارتبط الإنجليزي هاري كين، بالانتقال لريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث النادي الملكي، عن صفقة لتعزيز هجوم الفريق.