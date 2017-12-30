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غوارديولا: لم نحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 09:22

غوارديولا: لم نحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فريقه لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي حتى الآن، على الرغم من فارق الـ15 نقطة، مع أقرب ملاحقيه اليونايتد.

وأضاف غوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت "لا أعتقد أننا فزنا بلقب الدوري الإنجليزي على الأقل حتى الآن".

وعن المواجهة المقبلة أمام كريستال بالاس، أوضح "شاهدت مباراتهم أمام آرسنال، رد فعلهم في الشوط الثاني كان مذهلًا، لديهم الموهبة، الهزيمة سوف تأتي ولكن ما فعلناه حتى الآن غير واقعي".

وعلق غوارديولا عن اتفاق ليفربول مع فيرجيل فان ديك، بقوله "إنه لاعب استثنائي ومدافع عظيم، سوف نرى ما سيفعله في المستقبل، عندما وصل إلينا جون ستونز، الكل قال إنه مكلف للغاية".

وعن انتقالات الفريق في الميركاتو الشتوي، قال مدرب السماوي "لا أعرف ما سيحدث، ربما في الدفاع بسبب وضعية كومباني، ولكن سأكون سعيدًا، إذا كان لدي فرصة لقضاء بقية الموسم مع المجموعة الحالية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي
#كريستال بالاس

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