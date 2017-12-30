كوتينيو يضع قدما في برشلونة

بدأ النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق ليفربول الانجليزي، خطوة جادة نحو إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، وإنهاء جدل استمر لشهور عديدة في وسائل الإعلام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كوتينيو قد بدأ بالفعل عملية البحث عن منزل بمدينة برشلونة، استعدادًا للانضمام للفريق الكاتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن صانع الألعاب واثق من أن إدارة ليفربول ستفي بوعدها وستقبل طلبه بالرحيل للبارسا بعد أن كان قد تم رفضه الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة الى أن كوتينيو يبحث عن منزل في برشلونة كي يقيم فيه مع زوجته وابنته، وأنه يفاضل بين السكن بالقرب من الأوروغوياني لويس سواريز زميله السابق في ليفربول، أو مواطنه باولينيو.

وكان كوتينيو قد سبق له العيش في كاتالونيا حيث لعب لإسبانيول عام 2012 على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

ويُقال أن ليفربول سيرحب ببيع اللاعب في كانون الثاني/يناير لتعويض الأموال التي دفعها للحصول على المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.