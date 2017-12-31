أهم وأبرز الأحداث الرياضية العالمية لعام 2017

يودّع العالم في غضون ساعات قليلة العام 2017، وعلى الصعيد الرياضي شهد العام الجاري مجموعة من الأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة التي جمعت المتعة والإثارة والحماس.

وامتزجت الأحداث الرياضية بدموع الفرح والحزن، ومن هنا نستعرض أمامكم أبرز الأحداث الرياضية التي شهدتها مختلف الألعاب حول العالم.

- منتخب ألمانيا يتوّج ببطولة كأس العالم للقارات بعد فوزه على نظيره التشيلي بنتيجة هدف يتيم على ملعب "سان بطرسبورغ".

- منتخب الكاميرون يحصد لقب بطل كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، في الغابون.

- ريال مدريد الإسباني بطلا لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه بالمباراة النهائية على يوفنتوس بالنتيجة 4-1.

- مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوّج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "فراندز أرينا" في العاصمة السويدية ستكوهولم.

- ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بالنتيجة 2-1.

- تشيلسي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" للمرة السادسة في تاريخه.

- ريال مدريد بطلا لدوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2012 وللمرة الـ33 منذ تأسيسه.

- يوفنتوس بطلا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة السادسة على التوالي والـ33 في تاريخه.

- بايرن ميونخ بطلا لدوري الدرجة الأولى الألماني للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ27 في تاريخه.

- موناكو بطلا لدوري الدرجة الأولى الفرنسي بعدما غاب عن خزائنه منذ 17 عاما وللمرة الثامنة في تاريخه.

- ريال مدريد يحصد بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على فريق غريميو البرازيلي بالنتيجة 1-0 على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي.

- البرتغالي كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته الكروية بعد تفوقه على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

- الفرنسي زين الدين زيدان يحصد لقب أفضل مدرب في العالم.

- الإيطالي جيانلويجي بوفون يحصد لقب أفضل حارس مرمى في العالم.

- الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصد جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته الكروية بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية بالموسم الماضي.

- المنتخب الإنجليزي يحرز لقب كأس العالم تحت 20 عاما للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه في النهائي على منتخب فنزويلا بنتيجة هدف يتيم.

- منتخب إيطاليا يغيب عن نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا للمرة الأولى منذ 60 عاما، وذلك بعد خسارته أمام منتخب السويد بالنتيجة 0-1.

- 4 منتخبات عربية تشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة، وهي: المغرب، تونس، مصر والسعودية.

- منتخب فرنسا يحرز لقب كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره منتخب النرويج.

- اختتام منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بظهور عربي مقبول، وسط حصول الدول العربية المشاركة على 6 ميداليات في مسابقات مختلفة.

- الإسباني رافاييل نادال يتصدر تصنيف قائمة لاعبي التنس في العالم.

- اعتزال العداء الجامايكي، يوسين بولت، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، بعدما حصد الميدالية الرابعة عشر له في بطولات العالم لألعاب القوى، حيث توّج ببرونزية سباق 100 متر في بطولة العالم التي احتضنتها العاصمة البريطانية لندن.

- الوداد الرياضي المغربي يتوّج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعدما غاب عن خزائنه منذ العام 1992.

- فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني يتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

- فريق القوة الجوية يتوّج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في النهائي على استقلال دوشنبه من طاجيكستان بالنتيجة 1-0.

- اللاعب السوري عمر خريبين يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، لتكون هذه المرة الأولى التي يحقق فيها لاعب سوري الجائزة الفردية الأهم على مستوى القارة الآسيوية.

- لويس هاميلتون يتوج بطلا للعالم في "الفورمولا وان" للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته.