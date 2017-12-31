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إشارة جديدة على اقتراب كوتينيو من برشلونة!

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 13:55

إشارة جديدة على اقتراب كوتينيو من برشلونة!
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تتوالى الدلائل التي تشير إلى اقتراب فيليب كوتينيو صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانتقال لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير قد كشفت أمس عن أن البرازيلي قد بدأ يبحث عن منزل في مدينة برشلونة بالقرب من زميله السابق لويس سواريز أو مواطنه باولينيو تمهيدًا لانضمامه للفريق الكاتالوني.

وفي تطور جديد، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن شركة الملابس والأدوات الرياضية العالمية الشهيرة "نايكي" قدمت بدون قصد دليلًا جديدًا على أن صاحب الـ25 عامًا في طريقه للبارسا.

وقالت الصحيفة إن عددًا من المواقع التابعة للشركة العملاقة، قامت بالإشارة لفترة قصيرة إلى كوتينيو باعتباره لاعب برشلونة حيث كتبت "فيليب كوتينيو جاهز لإبهار ملعب كامب نو، احصل على قميص برشلونة لموسم 2017-2018 وعليه اسم الساحر".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن شركة نايكي تداركت ما حدث بسرعة، وقامت بحذف كل الوصلات والمصادر التي تشير إلى انضمام نجم الريدز لمتصدر الليغا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#برشلونة
#نايكي
#ليفربول

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