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الكشف عن مدة غياب لوكاكو بعد إصابته

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 08:38

الكشف عن مدة غياب لوكاكو بعد إصابته
اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، مدة غياب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد إصابة قوية في رأسه، خلال مباراة ساوثهامبتون مساء أمس، السبت.

وتعرض لوكاكو للإصابة في الدقيقة 12 من الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي أقيمت بالجولة الـ21 بالبريمييرليغ، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إن أطباء مانشستر يونايتد تعاملوا مع إصابة لوكاكو على أنها ارتجاج في المخ.

وأضافت الصحيفة "لوكاكو سيغيب عن مانشستر يونايتد في المباراتين المقبلتين أمام إيفرتون في الدوري، وديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي مانشستر يونايتد بدوا قلقين على زميلهم بعد سقوطه أرضًا خلال المباراة بعد التحامه مع ويسلي هوديت مدافع ساوثهامبتون.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روميلو لوكاكو
#مانشستر يونايتد

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