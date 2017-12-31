ريال مدريد يرغب بضم موهبة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد بالتعاقد، خلال الفترة المقبلة، مع لاعب غريمه برشلونة الذي اقترب من بلوغ عامه الـ19.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، إن عقد اللاعب أوريول بوسكيتس لاعب وسط فريق برشلونة B ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي، ولم يقم حتى الآن بتجديده.

ويرى الفنيون في برشلونة أن أوريول سيكون أحد المواهب في المستقبل، ويمكن أن يكون التتابع الطبيعي للاعب سيرجيو بوسكيتس.

وأبدت العديد من الأندية اهتمامها باللاعب الشاب وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يمثل يحاول التعاقد مع موهوبين شبان مؤخرا.

وشارك أوريول مع الفريق الأول هذا الموسم أمام ريال مورسيا في كأس الملك في الكامب نو، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكاتالوني 5-0 وشارك مع الفريق لأكثر من ساعة.

وأجرى الفريق الكاتالوني محادثات مع اللاعب ولكن لم يحدث أي تطور إيجابي ويعود السبب في ذلك لوجود العديد من الأندية المهتمة بضمه.

وتقول الصحيفة إن الإدارة التنفيذية في برشلونة هادئة وتخطط لتجديد عقد اللاعب، على الرغم من أنها تعلم باهتمام ريال مدريد.