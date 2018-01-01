ريال مدريد يعلق على إمكانية ضم دوناروما

قالت تقارير صحفية أمس، الأحد، إن نادي ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من صفقة الدولي الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان.

وعاش دوناروما أسبوعًا حافلا بالأحداث، لعل أبرزها لافتات الجماهير ضده، وعدم مشاركته في الديربي أمام إنتر ميلان في كأس إيطاليا، كما خاض المباراة رقم 100 بقميص ميلان أمام فيورنتينا.

ويقول موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ريال مدريد والذي كان أبرز المهتمين بضم الحارس أبلغ وكيل أعماله مينو رايولا، أنه لم يعد مهتمًا بخدماته، نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بمستقبله.

وتشير العديد من التقارير إلى أن ريال مدريد، سيتعاقد مع الإسباني الشاب كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

يذكر أن العديد من الأندية لا زالت مهتمة بالتعاقد مع الحارس الإيطالي، على رأسها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة ليوفنتوس الإيطالي.