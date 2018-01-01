مورينيو يسعى لضم ديبالا بواسطة بوغبا

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، ويوفنتوس السابق، قد يلعب دورًا مهمًا، في محاولة الشياطين الحمر، ضم نجم السيدة العجوز، الأرجنتيني باولو ديبالا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد طلب من لاعبه الفرنسي، بول بوغبا، محاولة إقناع زميله السابق، ديبالا، بالانضمام لصفوف النادي الإنجليزي.

كما طلب مورينيو من بوغبا، إقناع الدولي الأرجنتيني، بأن الحياة في مدينة مانشستر، أفضل منها في تورينو الإيطالية، معقل البيانكونيري، خاصةً أن اللاعبين كانا قريبين من بعضهما، خلال تواجدهما معًا، في صفوف اليوفي.

وتشير العديد من التقارير، إلى أن مورينيو يُطلق على ديبالا اسم "ميسي الجديد"، ويريد الحصول على خدمات اللاعب، مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.