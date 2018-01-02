كريستيانو ينتظر عرضا جديدا وزيدان يتدخل

ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، خطوة جادة من إدارة النادي الملكي للاستجابة لرغبة ملحة مع بداية العام الجديد 2018.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو، يترقب موقف مسؤولي النادي من الموافقة على تقديم عرض جديد له، من المتوقع أن يكون الأخير له مع الفريق الملكي، وسيبقيه مع الميرينغي حتى نهاية مشواره الكروي.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن منح عقد جديد للدون، سيكون أولوية لإدارة ريال مدريد في العام الحالي، وأشارت إلى أن مدرب الفريق زين الدين زيدان، سيلعب دورًا محوريًا في تشجيع إدارة النادي على اتخاذ هذه الخطوة، والاستجابة لطلبات صاروخ ماديرا.

وكان رونالدو قد جدد عقده في 2016 حتى صيف 2021، لكن ترددت تقارير خلال الأشهر القليلة الماضية عن أن اللاعب غير سعيد، بسبب أن راتبه السنوي أقل مما يحصل عليه ليونيل ميسي نجم برشلونة ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وكان رونالدو قد ألمح إلى رغبته في الحصول على عقد جديد بعد التتويج بمونديال الأندية بالإمارات الشهر الماضي، حيث قال "أريد البقاء مع ريال مدريد حتى الاعتزال، ولكن الأمر لا يتوقف علي فقط، أنا لست إدارة النادي".