مورينيو يكشف مدة غياب مهاجمه لوكاكو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن مدة غياب مهاجمه، الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، الذي تعرض لإصابة، في مباراة الفريق الأخيرة، أمام ساوثهامبتون.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قبل مباراة إيفرتون، مساء أمس الاثنين "أود القول إنه (لوكاكو) سيغيب لمدة أسبوع، ليس هناك شيء خطير، لكننا نريد حمايته".

وحول اضطرار الفريق للتكيف مع غياب لوكاكو، قال "بالطبع، إذا لم يكن لدينا مهاجم مثل لوكاكو، أو بديل مثل زلاتان، يجب علينا التكيف مع اللاعبين المتاحين.. علينا نسيان أننا نلعب بدون هداف".

واختتم بقوله "نحن نثق باللاعبين، الذين يعطون كل شيء، منذ اللحظة الأولى في الموسم.. غياب لوكاكو وإبرا يعني أننا لا نملك لاعبًا بالرقم 9، لذا علينا أن نقوم بالتغيير".