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ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع توتنهام

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 19:41

ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع توتنهام
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تتزايد أنباء اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، لتدعيم هجوم الفريق الملكي الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض بقيمة 133 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى غاريث بيل الذي قدر ثمنه بـ44 مليونا، ليكون مجموع العرض 177 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على هاري كين.

ويشار إلى أن جماهير ريال مدريد أكدت في استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية مؤخرًا أنها تفضل ضم هاري كين أكثر من البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وانضم الويلزي غاريث بيل إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل 86 مليون جنيه إسترليني وقدم موسما مميزا في مستهل مشواره مع الملكي، ثم بدأ مستواه بالانخفاض بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#توتنهام هوتسبير
#هاري كين

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