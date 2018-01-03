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كافاني: لا خلاف مع نيمار وما يهمنا هو الهدف الجماعي

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 09:13

كافاني: لا خلاف مع نيمار وما يهمنا هو الهدف الجماعي
نيمار وكافاني (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

نفى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغوياني إدينسون كافاني، وجود أي مشكلة مع زميله في الفريق، البرازيلي نيمار.

وقال كافاني في مقابلة نشرتها النسخة الإلكترونية من صحيفة "أوباثيون" الرياضية الإسبانية "تخترع وتختلق أمور غير موجودة، ما يهم هنا هو الهدف الجماعي".

وأضاف "يجب علينا العمل لتحقيق أهدافنا مع الفريق، وكل ما يخدم هذه المسألة سيكون جيدا".

وتابع كافاني "مسألة نيمار لم يكن بها شيء يذكر، وأثير حولها أمور كثيرة، ضخمت أمور وقعت داخل أرض الملعب أو في غرفة الملابس، وهي الأشياء التي لا يجب أن تخرج منها فهذه هي كرة القدم".

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود خلافات واسعة بين الثنائي، في أعقاب الأزمة التي تفجرت مطلع الموسم حول هوية منفذ الكرات الثابتة وركلات الجزاء.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إدينسون كافاني
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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