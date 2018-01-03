كونتي يرد على إمكانية رحيل البرازيلي لويز

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي إنه يتوقع استمرار كافة لاعبيه مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بما فيهم ديفيد لويز، الذي سقط من حسابات المدرب الإيطالي.

وغاب المدافع البرازيلي عن فريقه أمام مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون وليفربول في الدوري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن تلحق به إصابة في الركبة أبعدته عن تشكيلة حامل اللقب في مبارياته الأخيرة.

وأصر كونتي، على أن سبب استبعاد لويز يرجع إلى أمور فنية، لكن تقارير أشارت إلى حدوث خلاف بين اللاعب ومدربه الإيطالي، وإلى اهتمام عدة أندية كبيرة بضم لويز (30 عاما).

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي، قبل مباراة آرسنال اليوم الأربعاء "تحسن لويز بدنيا بوضوح في الفترة الأخيرة، عمل معنا وأعتقد أنه يمكنه المشاركة أمام نوريتش سيتي السبت المقبل، أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين ولا أرى أي مشكلة".

لكن كونتي لم يستبعد تماما إمكانية انتقال لاعبين لا يشعرون بالاستقرار في تشيلسي قائلا "أتفهم دوافع اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام ويريدون الرحيل".

لكنه أضاف "توقعاتي هي استمرار جميع اللاعبين في تشكيلة الفريق، تشكيلتنا ليست كبيرة ولهذا السبب فإنه من المستحيل الاستغناء أو إعارة أي لاعب إلا إذا تعاقدنا مع آخر جديد".

ويحل تشيلسي، حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، ضيفا على آرسنال صاحب المركز الخامس، اليوم الأربعاء قبل أن يواجه نوريتش سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل.