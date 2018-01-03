مانشستر يونايتد يغري غريزمان بعرض ضخم

زعمت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف تقديم عرض لضم مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان غريزمان على وشك الرحيل إلى أولد ترافورد في الصيف الماضي، الا أن الفرنسي ظل مع أتلتيكو مدريد بسبب عقوبة منع الانتقالات التي تم فرضها على النادي العاصمي من قبل الفيفا.

ومع ذلك، فإن هذا الحظر قد انتهى الآن ليتمكن أتلتيكو من الإعلان مؤخرا عن عودة مهاجمه السابق دييغو كوستا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فإن مدرب اليونايتد جوزيه مورينيو يريد أن يستغل ذلك ويجلب غريزمان لصفوف فريقه هذا الشهر.

ومع ذلك، شككت تقارير أخرى في هذه الأنباء بسبب أن الشرط الجزائي في عقد غريزمان الحالي مع أتلتيكو مدريد هو 200 مليون يورو، في حين أنه سينخفض خلال الصيف المقبل ليصبح 100 مليون يورو، لكن ربما يتوصل الناديان الى حل وسط بالتراضي لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع أن يبقى غريزمان مع الروخيبلانكوس حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، لكن يبدو أن مورينيو متحمس لإنقاذ موسمه ويريد تعزيز فريقه بشكل كبير في كانون الثاني/يناير.

ومن شأن هذا العرض أن يجعل يونايتد يفوز على برشلونة في سباق التوقيع مع البالغ من العمر 26 عاما وذلك بسبب سعي الفريق الكاتالوني في الوقت الراهن للتعاقد مع فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الذي سيكلف التعاقد معه حوالي 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مان يونايتد على استعداد لتقديم راتب أسبوعي لغريزمان يقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني لإغرائه بالقدوم للفريق الأحمر، علما بأن مورينيو يعاني حاليا من غياب كل من روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.