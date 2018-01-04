برشلونة يتعثر في كأس الملك مع بداية العام الجديد

تعثر نادي برشلونة في مباراته مع نادي سلتا فيغو في الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليبدأ عامه الجديد بالقدم اليسرى.

وأنهى برشلونة عام 2017 بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من خلال الفوز على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في معقله "سانتياغو برنابيو" في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، الممثل الآخر للعاصمة أتلتيكو مدريد.

وأمل فريق المدرب أرنستو فالفيردي في أن يبدأ سنة 2018 من حيث أنهى 2017، إلا أنه اصطدم بسلتا فيغو الذي أجبره على الاكتفاء بالتعادل، كما فعل عندما التقى الفريقان في آخر لقاء بينهما في الدوري المحلي (2-2) مطلع كانون الأول/ ديسمبر.

وخاض النادي الكاتالوني المباراة بفريق رديف إلى حد كبير، ضد فريق تفوق على برشلونة في زياراتيه الأخيرتين لملعب "بالايدوس" في الدوري بنتيجتي 1-4 و3-4، كما أخرج "بلاوغرانا" من الكأس في مواجهتين من أصل ثلاث جمعتهما قبل النسخة الحالية، وذلك عامي 1977 في ثمن النهائي و2001 في نصف النهائي.

ويخوض برشلونة لقاء الإياب الخميس المقبل على ملعبه الذي يحتضن أيضا المباراة الأولى هذا العام لفريق فالفيردي في الدوري، وذلك ضد ليفانتي الأحد المقبل.

وخاض فالفيردي اللقاء بتشكيلة غاب عنها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وأندريس انييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش (دخل بديلا في الشوط الثاني)، ولعب الحارس الهولندي ياسبر سيليسن أساسيا على حساب الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

وشارك الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الثاني بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن فريقه الجديد منذ 16 أيلول/ سبتمبر وأجبرته على الاكتفاء بخوض ثلاث مباريات مع النادي الكاتالوني الذي ضمه الصيف المنصرم من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو (باحتساب الحوافز والمكافآت).

3 اهداف في 3 مباريات

وبعد لحظات من الضياع في الدقائق الأولى من اللقاء، تمكن برشلونة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عبر الشاب خوسيه أرناييس الذي وصلته الكرة من عرضية للبرتغالي أندريه غوميش إثر هجمة مرتدة سريعة للفريق الكاتالوني، فتابعها من منتصف المنطقة في الشباك، مسجلا هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم في ثلاث مباريات (هدفان في مرمى ريال مورسيا).

إلا أن سلتا فيغو أدرك التعادل في الدقيقة 31، مستفيدا من سوء التغطية الدفاعية ليهز شباك سيليسن بعد تسديدة من أياغو أسباس أصابت العارضة، لترتد الكرة من الحارس وتسقط أمام الدنماركي بيونه سيستو الذي سددها من زاوية ضيقة في سقف الشباك.

وأصبح سلتا فيغو الفريق الأكثر تهديفا في مرمى برشلونة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بعدما وصل إلى شباك النادي الكاتالوني للمرة الثانية عشرة في المباريات الست الأخيرة.

وكان برشلونة قريبا من استعادة التقدم في بداية الشوط الثاني، أولا عبر دينيس سواريز الذي سدد خارج المرمى على رغم من أنه كان في وضع مثالي للتسجيل (59)، ثم عبر سيرجيو بوسكيتس الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (61).

وزج فالفيردي بديمبيلي وراكيتيتش في الدقائق العشرين الأخيرة بدلا من البرازيلي فرناندينيو وأرناييس على أمل العودة الى كاتالونيا بالفوز لكن النتيجة بقيت على حالها، وسط فرص سنحت لسلتا فيغو للتقدم.