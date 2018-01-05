  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة قاسية على فينغر

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 19:12

الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة قاسية على فينغر
المدرب الفرنسي أرسين فينغر (أ ف ب)
عرب ٤٨ / د.ب.أ
تحرير : ربيع سواعد

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة قاسية على أرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال بعد اتهامه بسوء السلوك.

وقرر الاتحاد حرمان فينغر، من قيادة فريقه في 3 مباريات وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار).

وذكر الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي، أن فينغر اعترف بأن سلوكه في غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام، عقب مباراة آرسنال مع وست بروميتش يوم 31 كانون الثاني/ديسمبر الماضي، كان "مسيئا وغير لائق، وشكك في حيادية حكم المباراة".

وكان فينغر غاضبا بعد أن منح الحكم ركلة جزاء لفريق وست بروميتش، في نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أرسين فينغر
#آرسنال
#الاتحاد الإنجليزي

تعليقات

مواد متعلقة

صحيفة تكشف موعد تقديم كوتينيو في الكامب نو
صحيفة تكشف موعد تقديم كوتينيو في الكامب نو

2018-01-05

مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة أغلى اللاعبين
مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة أغلى اللاعبين

2018-01-05

هـ. كوكب يودّع المنافسة على كأس الدولة
هـ. كوكب يودّع المنافسة على كأس الدولة

2018-01-05

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

2018-01-05
مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

2018-01-05
دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

2018-01-05
قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

2018-01-05
استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

2018-01-05