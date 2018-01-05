سيرينا وليامز تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

انسحبت سيرينا وليامز من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة، إذ قالت اللاعبة الأميركية إنها رغم اقترابها من عودتها لحالتها البدنية بعدما وضعت طفلتها الأولى في أيلول/ سبتمبر، فهي ليست جاهزة للدفاع عن لقبها.

وكانت اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما، حاملا في ثمانية أسابيع عندما فازت بلقبها السابع في ملبورن بارك في العام الماضي، لتحصد اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي في عصر الاحتراف قبل أن تأخذ وقتا للراحة لتضع طفلتها الأولى.

ولعبت منذ ذلك الحين مرة واحدة علنا وخسرت أمام إيلينا أوستابنكو، بطلة فرنسا المفتوحة في أبو ظبي، لكنها كانت تأمل في عودة مذهلة إلى أستراليا المفتوحة إلى أن أعلنت انسحابها.

وقالت سيرينا في بيان "مدربي وفريقي دائما يقولون لكي أشارك في البطولات يجب أن أكون مستعدة تماما. أستطيع المشاركة لكني لا أريد مجرد اللعب أريد أن أفعل ما هو أكثر من ذلك ولكي يحدث هذا فأنا بحاجة لمزيد من الوقت".

وأبلغت سيرينا مجلة فوج في آب/ أغسطس الماضي عن "خطتها المجنونة" لتكون جاهزة للدفاع عن لقبها، لكن الفترة بعد وضع طفلتها كانت قصيرة للغاية حتى بالنسبة لأفضل لاعبة في جيلها.

وأشارت سيرينا، التي تبتعد بلقب واحد عن الرقم القياسي للأسترالية مارجريت كورت في البطولات الأربع الكبرى، إلى حزنها للانسحاب من البطولة وأنها تخطط للعودة في المستقبل.

وقالت "بعد مشاركتي في أبو ظبي أدركت رغم أنني قريبة للغاية من العودة لمستواي فلست في الحالة التي أريدها".

وأضافت "رغم حزني بسبب هذا الأمر قررت عدم المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة هذا العام".

وسيرينا هي آخر الكبار الذين أعلنوا انسحابهم من البطولة التي تقام في الفترة من 15 وحتى 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد البريطاني أندي موراي والياباني كي نيشيكوري.

كما تدور الشكوك حول مشاركة البطلين السابقين الصربي نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال لكن اللاعب الإسباني الذي وصل إلى ملبورن يوم الجمعة سيكون جاهزا في الموعد المحدد لانطلاق البطولة.