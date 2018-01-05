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صحيفة تكشف موعد تقديم كوتينيو في الكامب نو

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 23:18

صحيفة تكشف موعد تقديم كوتينيو في الكامب نو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحيفة، عن اقتراب فيليب كوتينيو، نجم لبفربول من الانتقال لبرشلونة، بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي بين الناديين، حول انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المفاوضات أخذت شوطا كبيرا، في ظل مساعي النادي الكاتالوني لحسم صفقة النجم البرازيلي.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم تقديم اللاعب لجمهور "الكامب نو" يوم الاثنين المقبل.

وكانت إدارة الريدز قد رفضت العديد من العروض التي قدمها برشلونة منذ الميركاتو الصيفي، ولكن يبدو أن اقتراب ضم توماس ليمار، من موناكو، قد يسمح بانتقال كوتينيو للبارسا.

وكشفت الصحيفة أن المقابل المادي لن يعيق اكتمال الصفقة، حيث طلب النادي الإنجليزي مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب، وعلى الرغم من أنه يفوق عرض برشلونة الأخير المقدر بـ100 مليون إسترليني بالإضافة للمتغيرات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#برشلونة
#كامب نو
#ليفربول

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