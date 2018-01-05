كونتي يهاجم نظيره مورينيو

شن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، هجومًا عنيفا على نظيره جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد.

وكان مورينيو قد صرح في وقت سابق بأنه لا يحتاج إلى التصرف مثل "المهرجين" خارج الخطوط خلال المباريات، في تصريح اعتقد البعض أنه موجه لأنطونيو كونتي ويورغن كلوب مدرب ليفربول، نظرا لتفاعلهما الحماسي مع الأحداث داخل المستطيل الأخضر.

وقال كوتينيو، معلقا على تصريحات مورينيو "أعتقد أنه كان يجب أن يرى نفسه في الماضي، ربما تحدث عن نفسه، أحيانًا أعتقد أن شخصا ما ينسى ما قاله في الماضي، وإنه سلوكه".

وأضاف، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم، الجمعة، "أنا لا أعرف أسماء الأمراض، أعتقد أنه ربما يعاني من الخرف والشيخوخة، من ينسى ما يفعله في الماضي".

واختتم "هناك شخص لا زال ينظر هنا، هل تفهم؟ على الرغم من أنه ذهب بعيدًا لكنه يواصل النظر لما يحدث هنا".