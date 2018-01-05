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مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة أغلى اللاعبين

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 23:13

مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة أغلى اللاعبين
ميسي وكريستيانو رونالدو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

شهدت تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية في الوقت الحالي مفاجأة من العيار الثقيل.

ولم يتواجد بالتشكيلة، والتي قام موقع "transfermarkt" العالمي باختيارها، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد، والفائز مؤخرًا بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا.

وقدر الموقع القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو، بـ120 مليون يورو، وهو نفس ثمن هاري كين، مهاجم توتنهام، طبقا لتقدير الموقع، لكنه اختار نجم منتخب إنجلترا في التشكيلة بحكم أن عمره يبلغ 24 عامًا، بينما يبلغ الدون 32 عامًا.

وجاءت التشكيلة التي وضعت طبقا لتقدير الموقع للقيمة السوقية للاعبين كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (50 مليون يورو)

الدفاع: جون ستونز (40 مليون)، فيرجل فان ديك (50 مليون) وماتس هوميلز (40 مليون)

خط الوسط: بول بوغبا (90 مليون)، توني كروس (80 مليون)، فيليب كوتينيو (90 مليون) ودي بروين (110 مليون)

خط الهجوم: ليونيل ميسي (180)، هاري كين (120 مليون) ونيمار (150 مليون)

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو

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