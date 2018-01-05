ميسي حر في حال استقلال كاتالونيا

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم ليونيل ميسي، يتضمن بندا يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كاتالونيا وتوقف مشاركة النادي الكاتالوني في المسابقات القارية الكبرى.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية إلى أن العقد الجديد الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع النادي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى 2021، يتضمن بندا يحدد أن اللاعب سيبقى مرتبطا بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة "في بطولة من المستوى الأول في أوروبا".

ورفض النادي التعليق على المسألة ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس، معللا ذلك بـ"خصوصية علاقاته التعاقدية مع اللاعبين". كما رفض التعليق مقربون من أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ولم يعرف النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، ناديا غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، وبات رمزا لناد يعد أيقونة بالنسبة إلى إقليم كاتالونيا الساعي إلى نيل استقلاله عن إسبانيا.

واتخذت العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية في إسبانيا منعطفا متأزما منذ تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أقامت سلطات الإقليم استفتاء على الاستقلال عن مدريد، على رغم معارضة الحكومة الإسبانية بشدة له. وشهد يوم الاستفتاء اضطرابات بين الكاتالونيين والشرطة.

وأعلن الاقليم في ختام الشهر نفسه الاستقلال من جانب واحد، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى إقالة حكومة الإقليم وحل مجلس نوابه والدعوة إلى انتخابات جديدة، نال فيها الانفصاليون الغالبية مجددا.

وفي ظل التجاذب السياسي، حذر مسؤولو رابطة الدوري الإسباني "ليغا" من أن برشلونة لن يحق له المشاركة في الدوري في حال مضي الإقليم في خطواته الاستقلالية، ما قد يؤدي بالتالي إلى حرمانه أيضا من المشاركة في المسابقات الأوروبية وأبرزها دوري الأبطال.

وفي حال حصول ذلك، طرحت بعض "البدائل" كأن يتمكن النادي من التفاوض مع بطولات أوروبية أخرى كالفرنسية أو الإيطالية أو الإنجليزية، للمشاركة في منافستها. إلا ان طروحات كهذه تبدو صعبة.

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، في حال لم يتمكن برشلونة من حجز مكان في بطولة أوروبية كبرى، يحق لميسي الرحيل من دون أن يسدد قيمة البند الجزائي لفسخ العقد، والتي أشارت الصحيفة إلى أنها تبلغ نحو 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن هذه الصيغة ستعتمد على الأرجح مع كل اللاعبين الآخرين في النادي، وأن الأخير سيعمد خلال الفترة المقبلة الى إجراء تعديلات في العقود للحظ هذا البند.