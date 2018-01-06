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آرسنال يحدد قيمة لاعبه ثيو والكوت

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 09:18

آرسنال يحدد قيمة لاعبه ثيو والكوت
اللاعب الإنجليزي ثيو والكوت (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يتمسك نادي آرسنال الإنجليزي بقيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، بيع مهاجمه الدولي ثيو والكوت بأي ثمن، وسط اهتمام العديد من الأندية بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي المقابل، قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن آرسنال حدد مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني على الأقل من أجل التخلي عن لاعبه الإنجليزي صاحب الـ28 عامًا هذا الشتاء.

وأبدت عدة أندية إنجليزية اهتمامها باللاعب الإنجليزي، أبرزها ساوثهامبتون، خاصة أن ثيو والكوت يطمح باللعب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي لضمان انضمامه لقائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم الصيف المقبل بروسيا.

ويعتبر نادي ساوثهامبتون، هو الأكثر اهتمامًا بضم مهاجم آرسنال، لكن الراتب الأسبوعي للاعب (140 ألف جنيه إسترليني)، يُعد العقبة الأكبر في طريق انضمام والكوت لناديه السابق.

يذكر أن الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي صرح أمس، الجمعة، وأكد رغبته في الحفاظ على اللاعب لبقية الموسم، رغم الاهتمام الكبير باللاعب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آرسنال
#ثيو والكوت
#أرسين فينغر

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