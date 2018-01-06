إنتر ميلان يؤكد اهتمامه بضم لاعب برشلونة

أقر المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي، بييرو أوسيليو، أمس الجمعة اهتمام إدارة ناديه بتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبل بالحصول على خدمات جناح برشلونة الإسباني، جيرارد ديولوفيو، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم تقدمهم بعرض رسمي حتى الآن لإدارة البلاوغرانا.

وأقر أوسيليو في حوار مع قناة "بريمييم سبورت" قبل مواجهة فيورنتينا مساء الجمعة، على ملعب "أرتيميو فرانكي" بالدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1 "حتى الآن لم نقدم أي عرض، ولكننا نتابعه، هو أحد اللاعبين الذين نتابعهم".

وأضاف "مع توفير بعض الشروط يمكننا التعاقد معه، ولكنه ليس الوحيد الذي نتابعه".

ولعب ديولوفيو (23 عاما) الموسم الماضي في الكالشيو، بقميص ميلان حيث خاض معه 17 مباراة وسجل 4 أهداف خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أيار/مايو.

وحول الاهتمام المحتمل لريال مدريد بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أوضح المسؤول الرياضي أن إدارة النادي غير قلقة على مستقبل قائد الفريق، على الرغم من تضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 110 مليون يورو.

وأكد: "لا نشعر بالقلق من الاهتمام المحتمل من أندية أخرى، بغض النظر عن الشرط الجزائي، الساري فقط للأندية الخارجية ويفعل خلال تموز/يوليو المقبل".

وشدد "ماورو سعيد في إنتر ويريد تحقيق نتائج كبيرة بهذا القميص، ما زال يتبقى سنوات في عقده، ولكن يمكننا الحديث أيضًا بهدوء عن التجديد".

ومدد إيكاردي، هداف الدوري الإيطالي برصيد 18 هدفًا، عقده في 2016 حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.