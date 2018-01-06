  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بونوتشي يقود ميلان للفوز على كروتوني

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 19:45

بونوتشي يقود ميلان للفوز على كروتوني
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي آيه سي ميلان وكروتوني على ملعب الأول "سان سيرو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 أحرز اللاعب ليوناردو بونوتشي هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميلان
#كروتوني
#الدوري الإيطالي
#ليوناردو بونوتشي

بونوتشي يقود ميلان للفوز على كروتوني

بونوتشي يقود ميلان للفوز على كروتوني

بونوتشي يقود ميلان للفوز على كروتوني

تعليقات

مواد متعلقة

رسميا: برشلونة يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو
رسميا: برشلونة يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو

2018-01-06

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة
أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

2018-01-06

سيميوني يعلق على طرد كوستا في أولى مبارياته
سيميوني يعلق على طرد كوستا في أولى مبارياته

2018-01-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وزخات متفرقة تتوقف في المساء

حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وزخات متفرقة تتوقف في المساء

2018-01-06
السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

2018-01-06
واشنطن تحذر إيران وتواجه اتهامات بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي

واشنطن تحذر إيران وتواجه اتهامات بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي

2018-01-06
رومانيا تؤكد لإسرائيل رفض نقل سفارتها للقدس

رومانيا تؤكد لإسرائيل رفض نقل سفارتها للقدس

2018-01-06
بيت لحم: احتفالات عيد الميلاد ودعوات لمقاطعة ثيوفيلوس

بيت لحم: احتفالات عيد الميلاد ودعوات لمقاطعة ثيوفيلوس

2018-01-06