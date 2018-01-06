بونوتشي يقود ميلان للفوز على كروتوني

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي آيه سي ميلان وكروتوني على ملعب الأول "سان سيرو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 أحرز اللاعب ليوناردو بونوتشي هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.