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رسميا: برشلونة يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 23:19

رسميا: برشلونة يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن برشلونة الإسباني رسميا اليوم، السبت، ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات استمرت طويلا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اكتفى النادي الكاتالوني بالترحيب بالنجم البرازيلي من خلال مقطع فيديو قصير لخزانة داخل غرف ملابس الفريق، وهي تفتح وبداخلها قميص الفريق باسم كوتينيو.

ولم يكشف برشلونة عن تفاصيل الصفقة بعد، إلا أن تقارير صحفية إسبانية وبريطانية أكدت أن النادي سيدفع 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليون كمتغيرات.

من جانبه، أوضح ليفربول في بيان أن صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة تتوقف على اجتيازه للفحص الطبي.

وجاء في البيان أن "ليفربول يمكنه تأكيد أن فيليب كوتينيو سيرحل عن النادي بعد التوصل لاتفاق مع برشلونة، الأمر يتوقف على الفحص الطبي والتوصل لاتفاق حول البنود الشخصية للعقد".

وأضاف البيان "اللاعب الآن لديه تصريح بإنهاء الإجراءات الرسمية الاعتيادية لإتمام صفقة انتقاله بشكل فوري".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#فيليب كوتينيو
#ليفربول

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