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سيمون يحصد بطولة تشيناي للتنس

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 19:52

سيمون يحصد بطولة تشيناي للتنس
الفرنسي جيل سيمون (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تغلب الفرنسي جيل سيمون على لاعب جنوب أفريقيا العملاق كيفن أندرسون ليفوز ببطولة تشيناي للتنس في الهند اليوم السبت وهو لقبه الأول في حوالي ثلاث سنوات.

وأنهى اللاعب البالغ عمره 33 عاما، المصنف السادس عالميا سابقا والذي تراجع للمركز 89 بعد أداء سيء في 2017، بداية رائعة للعام بالانتصار 7-6 و6-2 على وصيف بطل أميركا المفتوحة وهو فوزه الأول على أندرسون البالغ طوله 203 سنتيمترات.

وانتصر سيمون على أول ثلاثة مصنفين في البطولة في طريقه نحو اللقب بعدما أخرج الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في الدور الثاني ثم مارين شيليتش المصنف الأول.

وبطريقته السلسة المعتادة وتحركاته الرشيقة أبقى سيمون منافسه أندرسون تحت السيطرة بعدما قلب تأخره 3-1 في الشوط الفاصل في المجموعة الأولى ليحسمها لصالحه عقب نقطة تبادلا فيها 39 ضربة.

وسيطر اللاعب الفرنسي بعد ذلك وسط بعدما واجه أندرسون المصنف 14 عالميا صعوبات في تفادي ارتكاب أخطاء. وخسر أندرسون إرساله مرتين في المجموعة قبل أن يخسر في نهاية المطاف.

وقال سيمون بعد حصوله على اللقب 13 في مسيرته "هذه أول مرة التي أفوز عليه. لا أعرف كيف فعلت ذلك. أنا سعيد للغاية بانتصاري عليه".

ولم يكن لدى أندرسون، الذي يأمل في تخطي الدور الرابع في استراليا المفتوحة للمرة الأولى في وقت لاحق هذا الشهر، شكاوى عديدة.

وقال "كانت مباراة صعبة للغاية. هو لاعب مذهل. بالتأكيد العام الماضي كان صعبا عليه لكنه استعاد مستواه".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيل سيمون
#تشيناي
#تنس
#كيفن أندرسون

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