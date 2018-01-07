برشلونة يدك شباك ليفانتي بثلاثية نظيفة

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الذهاب بين فريقي برشلونة وليفانتي على ملعب الأول "كامب نو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكاتالوني بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين ليونيل ميسي ولويس سواريز في الدقائق 12 و38.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع اختتم اللاعب باولينيو جونيور الأهداف بهدف ثالث لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.