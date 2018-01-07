كوتينيو.. دفعة هجومية وقدرة على التهديف لبرشلونة

لن يؤثر تعاقد برشلونة مع فيليب كوتينيو لاعب ليفربول كثيرًا على تحقيق أهداف متصدر الليغا هذا الموسم، لكن هذه الصفقة توضح أن النادي الكاتالوني، لا يزال يمثل قوة عظمى في كرة القدم العالمية رغم رحيل نيمار جونيور.

وذكرت تقارير بريطانية أن برشلونة سيدفع حوالي 142 مليون جنيه إسترليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو من ليفربول، ليصبح صاحب ثالث أغلى صفقة انتقال بعد نيمار وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان، ومتقدمًا على زميله في برشلونة عثمان ديمبلي.

ويشتهر كوتينيو بالسرعة والقدرة على إرسال الكرات الحاسمة، وسيمنح ذلك أفضلية لبرشلونة الذي أثبت نجاحه تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، لكنه افتقر للمسة الإبداع من لاعبه البرازيلي السابق، وبات اعتماده بشكل شبه كامل على تألق ليونيل ميسي.

وسيقود كوتينيو (25 عامًا)، حملة لتجديد دماء برشلونة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين البالغ عمرهم 30 عامًا، أو يقترب من ذلك العمر مثل جيرارد بيكيه، أندريس إنيستا، سيرجيو بوسكيتس وميسي.

ويستمتع برشلونة بالتقدم بست نقاط على أقرب منافسيه، وسيكون بوسعه زيادة الفارق إلى تسع نقاط، إذا فاز على ليفانتي اليوم الأحد، ومن المنتظر أن يمنح كوتينيو دفعة إضافية لهجوم الفريق، ويساعده على إحراز لقب الدوري للمرة 25 في تاريخه.

لكن مشاركة كوتينيو مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ستمنعه من اللعب مع برشلونة في هذه المسابقة خلال الموسم الجاري، ورغم ذلك فإن وجوده سيسمح لفالفيردي بإراحة مجموعة من لاعبيه الكبار في الدوري، ليكونوا مستعدين لأوروبا.

وسجل كوتينيو 20 هدفًا في آخر 41 مباراة بالدوري مع ليفربول، لذا فإنه من المفترض أن يشارك مع ميسي مسؤولية هز شباك المنافسين، كما أن قدرته على التسديد من مسافات بعيدة، يمكن أن تمنح النادي أفضلية أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا.

واستمتع اللاعب البرازيلي بعلاقة قوية مع لويس سواريز في ليفربول داخل الملعب وخارجه، ومن المنتظر أن يساعد قدومه على إعادة التألق لمهاجم أوروغواي الذي عانى هذا الموسم في بعض الأحيان بسبب غياب نيمار.

لكن قدوم كوتينيو ربما يؤثر بشكل سلبي على فترة مشاركة القائد إنيستا (33 عامًا) الذي يقترب من نهاية مشواره على المستوى الرفيع، وأصبح يتعرض للاستبدال في معظم المباريات، ورغم ذلك قال لاعب وسط منتخب إسبانيا الشهر الماضي إنه سيرحب بقدوم كوتينيو.