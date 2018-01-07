مدرب يوفنتوس: كالياري لم يستحق الخسارة

قال ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، إن منافسه في مباراة الأمس بالدوري الإيطالي، كالياري، لم يستحق الهزيمة (1-0).

وعن تقنية الفيديو، التي أثارت الجدل خلال اللقاء، قال أليغري، في تصريحات لشبكة "بريميوم سبورت" الإيطالية "أعتقد أنها أداة عظيمة تساعد الحكام، ويجب أن تساعد في إيقاف الجدل.. في النهاية أرى أن كالياري لم يستحق الخسارة، لكننا حققنا انتصارًا مهمًا، ضد فريق جيد جدًا".

وكان الحكم قد استخدم تقنية الفيديو، لمعرفة إذا ما كانت الكرة، قد لمست يد فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس، داخل منطقة جزاء فريقه، قبل أن يرفض احتساب شيء.

وبخصوص إصابة ديبالا، قال المدرب "لن أقول إن من حسن الحظ أن هناك فترة توقف، لأن اللاعب كان يقدم مباراة جيدة، وكان استثنائيًا في مركزه، لكن يمكنني القول إنه سينال فرصة للراحة، أكثر من الآخرين، وسيكون أكثر جاهزية، حتى نهاية الموسم".

وحول أداء بيرنارديسكي، صاحب الهدف الوحيد، علق أليغري قائلًا "لقد لعب في المنطقة اليمنى خلف المهاجم، وترك مساحة لكوستا بعد دخوله، ما ساعد الفريق على التحرر أكثر".

وتابع "كنا نعرف الصعوبات التي ستواجهنا، لكننا حاولنا التكيف مع هذه المباراة القوية بدنيًا، وبالنسبة لنا، من المهم أن نبقى في أعقاب نابولي، وأن نزيد الفارق مع إنتر ميلان وروما.. كنا حريصين اليوم على العودة بالانتصار، لذلك أبارك للرجال على ما قدموه".