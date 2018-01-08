ريال مدريد يصرف النظر عن كين ويحدد بديلا له

كشفت تقارير صحفية أمس، الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني، صرف النظر عن التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، ووضع نجمًا آخر من الدوري الإنجليزي كبديل للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية إن ريال مدريد يريد الحصول على البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، ولا يفكر في الحصول على هاري كين، خاصة أن توتنهام سوف يقاوم بقوة للإبقاء على نجمه الأول.

ويرى الخبير في الكرة الإسبانية جيليم بالاغي أن ريال مدريد يريد تعزيز صفوفه الصيف المقبل، ووضع هازارد على قائمة اهتماماته، إلى جانب التعاقد مع زميله في تشيلسي ومواطنه الحارس تيبو كورتوا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعني أنه سيحصل عليهما.

وأكد بالاغي أن هناك لاعبين قادمين لنادي ريال مدريد الصيف المقبل، لكنه أوضح أن هوية هؤلاء اللاعبين لن تتضح إلا بعد انضمامهم في الميركاتو.

ويسعى الفريق الملكي لتعزيز صفوفه الصيف المقبل بعد انخفاض المستوى في الموسم الحالي، خاصة أن برشلونة عزز صفوفه بشكل جيد منذ الصيف الماضي.

وأشار بالاغي "لست متأكدًا إن كان ريال مدريد يريد الحصول على هاري كين، لكن الملكي جعل إيدين هازارد وتيبوا كورتوا ضمن أبرز أهداف الصيف المقبل".