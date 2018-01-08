  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يصرف النظر عن كين ويحدد بديلا له

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 08:50

ريال مدريد يصرف النظر عن كين ويحدد بديلا له
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية أمس، الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني، صرف النظر عن التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، ووضع نجمًا آخر من الدوري الإنجليزي كبديل للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية إن ريال مدريد يريد الحصول على البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، ولا يفكر في الحصول على هاري كين، خاصة أن توتنهام سوف يقاوم بقوة للإبقاء على نجمه الأول.

ويرى الخبير في الكرة الإسبانية جيليم بالاغي أن ريال مدريد يريد تعزيز صفوفه الصيف المقبل، ووضع هازارد على قائمة اهتماماته، إلى جانب التعاقد مع زميله في تشيلسي ومواطنه الحارس تيبو كورتوا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعني أنه سيحصل عليهما.

وأكد بالاغي أن هناك لاعبين قادمين لنادي ريال مدريد الصيف المقبل، لكنه أوضح أن هوية هؤلاء اللاعبين لن تتضح إلا بعد انضمامهم في الميركاتو.

ويسعى الفريق الملكي لتعزيز صفوفه الصيف المقبل بعد انخفاض المستوى في الموسم الحالي، خاصة أن برشلونة عزز صفوفه بشكل جيد منذ الصيف الماضي.

وأشار بالاغي "لست متأكدًا إن كان ريال مدريد يريد الحصول على هاري كين، لكن الملكي جعل إيدين هازارد وتيبوا كورتوا ضمن أبرز أهداف الصيف المقبل".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#هاري كين
#إيدين هازارد
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

تعليقات

مواد متعلقة

برشلونة يكشف مدة غياب لاعبه الجديد كوتينيو
برشلونة يكشف مدة غياب لاعبه الجديد كوتينيو

2018-01-08

هاليب تواصل التربع على عرش تصنيف لاعبات التنس
هاليب تواصل التربع على عرش تصنيف لاعبات التنس

2018-01-08

ميسي.. ثالث أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ برشلونة
ميسي.. ثالث أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ برشلونة

2018-01-08

الأكثر قراءة

تسريب الموقف المصري:

تسريب الموقف المصري: "القدس رام الله... مش هتفرق"

2018-01-07
ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

2018-01-07
الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

2018-01-07
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-01-07
مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

2018-01-07