ريال مدريد يقع بفخ التعادل أمام سيلتا فيغو

جرت مساء، الأحد، مباراة الذهاب بين فريقي سيلتا فيغو وريال مدريد على ملعب الأول "بالايدوس"، والتي أسفرت عن تعادلهما بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة لاعبه دانييل واس، ثم في الدقيقة 36 أدرك اللاعب غاريث بيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 38 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني لصالح فريقه.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 82 اقتنص اللاعب ماكسيميليانو غوميز هدف التعادل لصالح سيلتا فيغو.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح سيلتا فيغو عند الدقيقة 72.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 32 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري الإسباني، فيما أصبح برصيد سيلتا فيغو 22 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر حاليا.