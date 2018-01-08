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هاليب تواصل التربع على عرش تصنيف لاعبات التنس

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 14:10

هاليب تواصل التربع على عرش تصنيف لاعبات التنس
الرومانية سيمونا هاليب (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

استهلت الرومانية سيمونا هاليب عام 2018، بمواصلة التربع على عرش تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وخسرت الإسبانية جاربيني موجوروزا الوصافة عقب انسحابها من بطولة بريسبن الأسترالية، بسبب مشكلات بدنية.

وتراجعت موجوروزا للمركز الثالث، بينما صعدت الدنماركية كارولين فوزنياكي، مركزًا واحدًا، وحلت بالوصافة، عقب وصولها لنهائي بطولة أوكلاند، التي توجت بها الألمانية جوليا جورجيس.

وصعدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا مركزين لتحل رابعة، وتراجعت التشيكية كارولينا بليسكوفا مركزين أيضًا للمرتبة السادس.

ولم تشهد باقي المراكز العشرة الأولى أي تغيير، وجاء التصنيف كالتالي:

1. الرومانية سيمونا هاليب 6425

2. الدانماركية كارولين فوزنياكي 6095

3. الإسبانية جاربيني موجوروزا 6005

4. الأوكرانية إلينا سفيتولينا 5785

5. الأميركية فينوس ويليامز 5567

6. التشيكية كارولينا بليسكوفا 5445

7. اللاتفية يلينا أوستابينكو 4901

8. الفرنسية كارولين جارسيا 4385

9. البريطانية جوانا كونتا 3600

10. الأميركية كوكو فانديفيجه 3258

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سيمونا هاليب
#تنس

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