برشلونة يضع خطة لإبرام صفقة سوبر جديدة

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني لن يكتفي بتعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو هذا الشهر، حيث يخطط النادي الكاتالوني لصفقة سوبر جديدة الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن التعاقد مع كوتينيو، لن يمنع برشلونة من محاولة ضم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم خط هجوم المنافس المحلي أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يخطط لدفع مبلغ 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الروخيبلانكوس، بالإضافة إلى ذلك سيعرض البارسا على اللاعب عقدًا لمدة 5 سنوات، براتب سنوي سيجعله على نفس المستوى مع نجوم البلوغرانا الكبار مثل لويس سواريز وأقل فقط من النجم ليونيل ميسي.

يُذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يُقال أيضًا أنه مهتم بالحصول على خدمات البالغ من العمر 26 عامًا.