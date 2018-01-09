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مانشستر سيتي واثق من التعاقد مع لاعب آرسنال

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 09:05

مانشستر سيتي واثق من التعاقد مع لاعب آرسنال
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قالت تقارير صحفية أمس، الإثنين، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واثق من عملية تعاقده مع نجم آرسنال، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكدت شبكة "ESPN" العالمية أن مصادر مقربة من مانشستر سيتي، أبلغتهم بأن النادي الإنجليزي واثق من عملية التعاقد مع اللاعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في كانون الثاني/يناير الحالي.

وكان مانشستر سيتي قد قدم عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الماضية، لكن آرسنال رفض بيع نجمه الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأوضحت بعض التقارير أن مانشستر سيتي سيغلق الصفقة بمبلغ قد يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد التشيلي سانشيز الهدف الأول لبيب غوارديولا مدرب السيتي في سوق الانتقالات، لتعويض غياب المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس االمصاب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر سيتي
#آرسنال
#أليكسيس سانشيز

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