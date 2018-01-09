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مينا ينتظر قرار برشلونة للتعاقد معه

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 08:55

مينا ينتظر قرار برشلونة للتعاقد معه
اللاعب الكولومبي ياري مينا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يواصل المدافع الكولومبي، ياري مينا، الابتعاد عن تدريبات فريقه، بالميراس البرازيلي، بينما ينتظر قرار برشلونة، حول إمكانية التعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

واجتمع مينا، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي النادي البرازيلي، وأبلغهم برغبته في تعجيل الانتقال للفريق الكاتالوني، موضحًا أنه لن يتمكن من العودة للتدريبات، حتى يتم تحديد مستقبله.

وكان اللاعب قد اتفق مع برشلونة، على الانتقال لصفوفه، خلال الصيف المقبل، عقب انتهاء كأس العالم 2018.

لكن من المحتمل، التعجيل بانتقاله خلال الميركاتو الشتوي، لا سيما مع رغبة الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، بالرحيل لهيبي فورتشن الصيني، هذا الشهر.

يذكر أن برشلونة قد أبرم أولى صفقاته الشتوية، رسميا، أمس الاثنين، بعد أن قدم لاعب الوسط البرازيلي، فيليب كوتينيو، متعاقدًا معه لخمسة مواسم ونصف، حتى حزيران/يونيو 2023.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ياري مينا
#بالميراس
#برشلونة

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