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3 مرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 13:41

3 مرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي
(أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يفاضل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بين 3 أسماء، لتولي تدريب الأزوري، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير صحفية.

ووفقًا لما نقله موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مهمة البحث عن مدرب جديد، صارت أكثر صعوبة، في ظل عدم وجود رئيس للاتحاد، في الوقت الراهن.

ويتنافس 3 مرشحين على رئاسة الاتحاد، وهم: داميانو توماسي، غابرييل جرافينا، وكوزيمو سيبيليا.

وتقول صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إنه تم تخصيص 5 ملايين يورو، للتعاقد مع المدرب الجديد.

ويعتبر المرشح الأول هو كارلو أنشيلوتي، المدعوم من توماسي، رغم أنه قال مؤخرا، إنه لا يزال يريد العمل مع الأندية، وكان مرتبطا بالعودة إلى تشيلسي.

أما جرافينا وسيبيليا، فيدعمان عودة أنطونيو كونتي، الذي تألق المنتخب الأزرق تحت قيادته، في يورو 2016، والذي يُتوقع أن يغادر البلوز، في نهاية الموسم، بحسب تقارير صحفية.

وهناك أيضًا روبيرتو مانشيني، الذي يدرب زينيت سان بطرسبرغ الروسي، وقد صرح مؤخرا بأنه يدرس بجدية، إمكانية تدريب الأزوري.

وقد أصبح منصب المدير الفني شاغرًا، منذ إقالة جيامبييرو فينتورا، بعد الفشل في الصعود إلى مونديال 2018.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#منتخب إيطاليا
#كارلو أنشيلوتي
#أنطونيو كونتي
#روبيرتو مانشيني

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