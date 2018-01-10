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آرسنال يستعد لإبرام صفقة هجومية

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 08:46

آرسنال يستعد لإبرام صفقة هجومية
اللاعب الأرجنتيني كريستيان بافون (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي، إلى إبرام صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، تحسبًا للرحيل المحتمل لنجمه أليكسيس سانشيز.

واستفسر نادي آرسنال، عن إمكانية ضم مهاجم بوكا جونيورز، كريستيان بافون، البالغ من العمر 21 عامًا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن عقد بافون مع بوكا جونيورز، يحتوي على شرط جزائي، قيمته 27 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يتم اختيار بافون في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، المشاركة في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.

وأبدت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان، رغبتها في الاستعانة باللاعب الأرجنتيني الشاب، الصيف الماضي، لكن بوكا جونيورز، رفض التفريط فيه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آرسنال
#أليكسيس سانشيز
#بوكا جونيورز
#كريستيان بافون

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