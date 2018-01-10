الأرجنتين تواجه إيطاليا وإسبانيا وديا استعدادا للمونديال

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، إن منتخب بلاده، سيلعب مباراتين وديتين، مع إيطاليا وإسبانيا في 23 و27 آذار/مارس المقبل، على الترتيب.

وأضاف تابيا، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأرجنتيني "سنلعب وديتين في آذار/مارس المقبل، مع منتخبين لهما هيبة كبيرة".

وتابع "وقعنا عقدا مع إيطاليا، يجب علينا احترامه ولعب المباراة، إذا لم يحدث هذا، سيقع الضرر المالي الكبير على اتحاد الكرة".

وأوضح "المباراة الثانية أمام إسبانيا، أرسلنا الإخطار للاتفاق ولعب المباراة".

وتلعب الأرجنتين أمام إيطاليا في بازل بسويسرا، ومع إسبانيا في مدريد، بشكل شبه مؤكد على ملعب واندا متروبوليتانو.

وأشار تابيا أيضا إلى أن منتخب راقصي التانغو، سيخوض المرحلة الأولى للتجهيز للمونديال، في الأرجنتين، حتى 30 أيار/مايو المقبل، لكي تتمكن الجماهير من رؤية اللاعبين.

وأضاف "سنلعب مباراة وداع ودية وبعدها نتوجه لبرشلونة، اتفقنا هناك مع إدارة النادي الذي سيستضيفنا، هو مكان رائع ويتيح لنا كافة التسهيلات الموجودة في مدينته الرياضية".

وتابع "في الثامن من حزيران/يونيو المقبل، سنلعب مباراة وداعية قبل السفر إلى روسيا. أعتقد أننا رتبنا الأمور بصورة ملائمة".