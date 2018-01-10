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صفقة كوتينيو تضع برشلونة في مأزق!

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 09:02

صفقة كوتينيو تضع برشلونة في مأزق!
كوتينيو وبارتوميو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

رغم أن صفقة ضم صانع الألعاب البرازيلي، فيليب كوتينيو، من ليفربول، مثلت خبرا رائعا لعشاق برشلونة الإسباني، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك من الناحية الاقتصادية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن صفقة كوتينيو التي كلفت 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون كحوافز إضافية، رفعت حجم إنفاق البارسا على الصفقات حتى الآن هذا الموسم إلى 312 مليون يورو، بينما كانت مبيعات النادي 286 مليون يورو جاء معظمها من بيع نيمار لسان جيرمان مقابل 222 مليون، أي أن هناك عجز بين الإنفاق والدخل بقيمة 26 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنفاق البلوغرانا على الصفقات من المتوقع أن يزيد أكثر هذا الشهر في حال تم ضم قلب الدفاع ياري مينا من بالميراس مقابل 12 مليون يورو، رغم أن هناك 10 ملايين يورو سيحصل عليها النادي من بيع خافيير ماسكيرانو.

وأوضحت أن المشكلة المالية في برشلونة لا تقتصر فقط على الخلل ما بين الإنفاق والدخل الخاص بالصفقات، ولكن أيضا هناك تراجع واضح في أرباح التذاكر ومتحف النادي، وهناك تخوف من جانب الرعاة بسبب الوضع السياسي المعقد، وغير المستقر في الإقليم، والحديث الدائم عن الاستقلال المحتمل عن إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، سيسابق الزمن من أجل موازنة الأمور المالية في النادي الكاتالوني قبل شهر حزيران/يونيو المقبل، فيما يهدف النادي إلى تخفيض الديون إلى 200 مليون يورو، رغم أن التوقعات تقول إنها سوف تتجاوز الـ300 مليون يورو، وإذا لم ينجح بارتوميو في ذلك، فإن أعمال تجديد ملعب كامب نو، قد لا تبدأ كما كان مخططا لها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#ليفربول
#برشلونة

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