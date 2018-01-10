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كين يرغب في تكرار تفوقه على كريستيانو وميسي

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 19:07

كين يرغب في تكرار تفوقه على كريستيانو وميسي
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قال الدولي الإنجليزي هاري كين، إنه يرغب في تكرار التفوق كل عام على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا نود أن نفعل ما هو أفضل في الدوري الإنجليزي، ولكن مانشستر سيتي هرب بعيدا، لا يمكننا أن نيأس، لدينا موسم جيد وما زلنا على قيد الحياة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد".

وعلق على الملعب الجديد للنادي "سوف يكون مذهلًا، الغلاف المحيط سوف يجعل الأمر صعبًا على بقية الفرق التي ستأتي إليه".

وأضاف "ميسي وكريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في التاريخ، وأن أكون قبلهما في قائمة هدافي 2017 وهما في ذروة عطائهما مصدر فخر كبير بالنسبة لي".

وتابع "ضحيت بمعظم وقتي من أجل كرة القدم، حياة اللاعب هي التدريب واللعب، هناك من يشكو لكنني لست كذلك لأنني أحب ما أفعل".

وعندما سئل عن اللاعب السابق الذي كان يرغب أن يزامله في فريق واحد، فرد "البرازيلي رونالدو، فمهارته ولعبه وكل شيء لديه كان مميزًا للغاية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هاري كين
#توتنهام هوتسبير
#ليونيل ميسي
#كريستيانو رونالدو

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